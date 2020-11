Ühe minuti programm (taimer) kogu näo jaoks

Näo saab jagada erinevateks tsoonideks. Nutikas nahatsoonide taimer annab teile väikse pausiga märku, kui on aeg liikuda järgmise tsooni juurde. Kui kogu programm on läbitud, seiskub seade automaatselt. Puhastusprogrammi kestus on 1 minut.