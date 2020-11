Kohandatud DualMotion koos nutika Head Recognitioni režiimiga

VisaPure Advanced on varustatud kohandatud DualMotioni tehnoloogiaga. Igal VisaPure'iga kaasas oleval peal on kindel pöörlemise ja vibreerimise tase. Nii käepide kui tarvikud on varustatud uuendusliku NFC-märgisega, mis võimaldab kasutada nutikat Head Recognitioni režiimi. See tähendab, et käepide tuvastab kohe paigaldatud pea, mis võimaldab kasutada erinevateks nahahooldusviisideks spetsiaalseid kohandatud DualMotioni tehnoloogia programme.