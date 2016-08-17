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Tootmine lõpetatud

VisaPure AdvancedKodune näohooldusseade

SC5370/10

4.8

| (181) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Särav, elujõudu täis ja puhanud nahk

VisaPure Advanced on kodune näohooldusseade, mis lisab teie nahahooldusrutiinile professionaalse kogemuse. Teie nahk muutub säravaks, värskeks ja tervemaks. Nautige puhast, pehmet ja taaselustatud nahka, millel on tervisest pakatav sära.

Kuva kõik eelised

Täiustatud naha puhastamine ja hooldus

Särav, elujõudu täis ja puhanud nahk

  • Spetsiaalne DualMotioni tehnoloogia

  • Cleansing, Massage, Fresh Eyes

  • 3 pead, reisikott, hoidik

  • 2 võimsusseadet

Massaažipäid on lihtne sooja vee ja seebiga puhastada

Massaažipäid on lihtne puhastada. Lihtsalt peske seda kraanikausis sooja vee ja seebiga.

Kohandatud DualMotion koos nutika Head Recognitioni režiimiga

Kohandatud DualMotion koos nutika Head Recognitioni režiimiga

VisaPure Advanced on varustatud kohandatud DualMotioni tehnoloogiaga. Igal VisaPure'iga kaasas oleval peal on kindel pöörlemise ja vibreerimise tase. Nii käepide kui tarvikud on varustatud uuendusliku NFC-märgisega, mis võimaldab kasutada nutikat Head Recognitioni režiimi. See tähendab, et käepide tuvastab kohe paigaldatud pea, mis võimaldab kasutada erinevateks nahahooldusviisideks spetsiaalseid kohandatud DualMotioni tehnoloogia programme.

Tõhustab lemmiknahahooldustoodete imenduvust

Tõhustab lemmiknahahooldustoodete imenduvust

VisaPure'iga puhastamine tähendab, et eemaldate meigijäägid ning tuhmid ja surnud naharakud veelgi põhjalikumalt. Tänu sügavpuhastavale efektile imenduvad teie lemmikuimad nahahooldustooted - kreemid, seerumid ja essentsid - veelgi paremini teie naha sisse.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Pilt: AWARD-612383
  • Pilt: AWARD-612371

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

181

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

17/08/2016

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Izcils produkts skaistumkopšanā

Ierīce ir ļoti ērta lietošanā un sniedz acīmredzamus rezultātus

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See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

30/11/2015

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Vērtīgs ieguldījums!

Iesaku, galvenokārt masāžas galviņas dēļ! Lieliski apasiņo šūnas, kas nozīmē- apgādā tās ar skābekli! ;)

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See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

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See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

12/09/2015

Lietuva

Lietuva

good stuff

Na pries tai rasanciam komentaras. Oda tapo gal ir sausesne, bet tik gal todel, kad nenaudoji po sveitimo drekinamojo veido kremo. Sveitimas tai tik viena is triju proceduru, kai po sveitimo reikia ir pamaitinti ir sudrekinti oda kremais.

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See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė

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Lahtiütlused

  1. 10 korda tõhusam kui käsitsi puhastamine, ent sama õrn. Võrreldes meigi käsitsi eemaldamisega.