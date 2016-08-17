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Tootmine lõpetatud
Särav, elujõudu täis ja puhanud nahk
VisaPure Advanced on kodune näohooldusseade, mis lisab teie nahahooldusrutiinile professionaalse kogemuse. Teie nahk muutub säravaks, värskeks ja tervemaks. Nautige puhast, pehmet ja taaselustatud nahka, millel on tervisest pakatav sära.
Spetsiaalne DualMotioni tehnoloogia
Cleansing, Massage, Fresh Eyes
3 pead, reisikott, hoidik
2 võimsusseadet
Massaažipäid on lihtne puhastada. Lihtsalt peske seda kraanikausis sooja vee ja seebiga.
VisaPure Advanced on varustatud kohandatud DualMotioni tehnoloogiaga. Igal VisaPure'iga kaasas oleval peal on kindel pöörlemise ja vibreerimise tase. Nii käepide kui tarvikud on varustatud uuendusliku NFC-märgisega, mis võimaldab kasutada nutikat Head Recognitioni režiimi. See tähendab, et käepide tuvastab kohe paigaldatud pea, mis võimaldab kasutada erinevateks nahahooldusviisideks spetsiaalseid kohandatud DualMotioni tehnoloogia programme.
VisaPure'iga puhastamine tähendab, et eemaldate meigijäägid ning tuhmid ja surnud naharakud veelgi põhjalikumalt. Tänu sügavpuhastavale efektile imenduvad teie lemmikuimad nahahooldustooted - kreemid, seerumid ja essentsid - veelgi paremini teie naha sisse.
Auhinnad
4.8
5-st
181
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Arina85
17/08/2016
Latvija
Kinnitatud ostja
Izcils produkts skaistumkopšanā
Ierīce ir ļoti ērta lietošanā un sniedz acīmredzamus rezultātus
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Linda
30/11/2015
Latvija
Kinnitatud ostja
Vērtīgs ieguldījums!
Iesaku, galvenokārt masāžas galviņas dēļ! Lieliski apasiņo šūnas, kas nozīmē- apgādā tās ar skābekli! ;)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Geras
12/09/2015
Lietuva
good stuff
Na pries tai rasanciam komentaras. Oda tapo gal ir sausesne, bet tik gal todel, kad nenaudoji po sveitimo drekinamojo veido kremo. Sveitimas tai tik viena is triju proceduru, kai po sveitimo reikia ir pamaitinti ir sudrekinti oda kremais.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė
10 korda tõhusam kui käsitsi puhastamine, ent sama õrn. Võrreldes meigi käsitsi eemaldamisega.