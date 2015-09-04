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Tootmine lõpetatud
Rohkem pingul ja nooruslikum nahk
Turgutage oma naha nooruslikkust ja aidake seda hoida VisaCare'i Dual Action Air Lift & Exfoliation süsteemi abil. Selle süsteemi abil saate nahka masseerida ja soodustada vereringet ning eemaldada samas surnud naharakud, et aidata rakkudel seeläbi loomulikul teel uueneda.
Nahka uuendav hooldus
tundliku ja normaalse naha otsakuga
Philipsi VisaCare Microdermabrasion nahahooldussüsteem aitab kaasa naha uuenemisprotsessile, et nahk oleks siledam, pringim ja silmnähtavalt säravam.
93% katses osalenud naistest koges koheselt siledamat nahka. 84% naistest nõustus, et nahk on säravam, 84% naistest märkas, et nahk näeb tervem välja*.
Masseerib nahka, soodustab vereringet, eemaldades samas surnud naharakud ja võimaldades rakkudel loomulikul moel uueneda.
Auhinnad
4.8
5-st
185
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Agnese
04/09/2015
Latvija
Sajūtas- fantastiskas!
Rezultāts bija necerēti labs- jau pēc pirmās lietošanas reizes āda bija daudz gludāka. Klājot tonālo krēmu pēc ierīces lietošanas, rezultāts bija īpaši jūtams- āda gluda un mirdzoša. Iesākumā nedaudz biedēja apsārtums, kas radās ierīces lietošanas brīdī, taču tas pazuda pāris minūšu laikā. Paldies- mana sejas āda kopš ierīces lietošanas kļuvusi daudz gludāka un tvirtāka.
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See arvustus tehti tootele VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija
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See arvustus tehti tootele VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija
Wrocek
27/12/2021
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Spełnia swoją rolę
Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie
Positiivsed omadused
urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry
Negatiivsed omadused
bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas
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See arvustus tehti tootele VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Kasutamise kuupäev 2020-12-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Kasutamise kuupäev 2020-12-27
Lipka1
25/04/2020
Polska
faktycznie działa
Praktycznie takie samo działanie jak w salonie piękności. Stosuję regularnie. Pozbyłam się przebarwień, szorstkich miejsc na skórze twarzy... Jeden minus, ale konkretny: brak możliwości dokupienia nasadek.
Positiivsed omadused
skuteczny, poręczny
Negatiivsed omadused
niedostępne w sklepach "wymienne" nasadki
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See arvustus tehti tootele VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Kasutamise kuupäev 2019-03-25
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See arvustus tehti tootele VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Kasutamise kuupäev 2019-03-25
Sõltumatud katsed 75 tarbijaga 4-nädalase hoolduse käigus, Ühendkuningriik 2014