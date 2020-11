Kõigile nahatüüpidele

VisaCare’i õrn toime on kliiniliselt tõestatud. Seadmel on kaks otsakut (tundlikule ja normaalsele nahale), mis sobivad naha erinevate tundlikkusastmetega. Philipsi nahahoolduseksperdid on teie teenistuses, et anda teile nõu parimate tulemuste saavutmiseks.