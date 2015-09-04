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Tootmine lõpetatud

VisaCareMicrodermabrasion näohooldussüsteem

SC6240/01

4.8

| (185) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

3 auhinnad

Rohkem pingul ja nooruslikum nahk

Turgutage oma naha nooruslikkust ja aidake seda hoida VisaCare'i Dual Action Air Lift & Exfoliation süsteemi abil. Selle süsteemi abil saate nahka masseerida ja soodustada vereringet ning eemaldada samas surnud naharakud, et aidata rakkudel seeläbi loomulikul teel uueneda.

Kuva kõik eelised

tänu Philips VisaCare Microdermabrasion süsteemile

Rohkem pingul ja nooruslikum nahk

  • Nahka uuendav hooldus

  • tundliku ja normaalse naha otsakuga

Nooruslikuma naha heaks

Philipsi VisaCare Microdermabrasion nahahooldussüsteem aitab kaasa naha uuenemisprotsessile, et nahk oleks siledam, pringim ja silmnähtavalt säravam.

Nahk on säravam, siledam ja pringim juba 4-6 nädalaga

Nahk on säravam, siledam ja pringim juba 4-6 nädalaga

93% katses osalenud naistest koges koheselt siledamat nahka. 84% naistest nõustus, et nahk on säravam, 84% naistest märkas, et nahk näeb tervem välja*.

DualAction Air Lift & Exfoliation süsteem

DualAction Air Lift & Exfoliation süsteem

Masseerib nahka, soodustab vereringet, eemaldades samas surnud naharakud ja võimaldades rakkudel loomulikul moel uueneda.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

185

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

04/09/2015

Latvija

Latvija

Sajūtas- fantastiskas!

Rezultāts bija necerēti labs- jau pēc pirmās lietošanas reizes āda bija daudz gludāka. Klājot tonālo krēmu pēc ierīces lietošanas, rezultāts bija īpaši jūtams- āda gluda un mirdzoša. Iesākumā nedaudz biedēja apsārtums, kas radās ierīces lietošanas brīdī, taču tas pazuda pāris minūšu laikā. Paldies- mana sejas āda kopš ierīces lietošanas kļuvusi daudz gludāka un tvirtāka.

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See arvustus tehti tootele VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija

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See arvustus tehti tootele VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija

27/12/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Spełnia swoją rolę

Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie

Positiivsed omadused

urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry

Negatiivsed omadused

bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas

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See arvustus tehti tootele VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Kasutamise kuupäev 2020-12-27

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See arvustus tehti tootele VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Kasutamise kuupäev 2020-12-27

25/04/2020

Polska

Polska

faktycznie działa

Praktycznie takie samo działanie jak w salonie piękności. Stosuję regularnie. Pozbyłam się przebarwień, szorstkich miejsc na skórze twarzy... Jeden minus, ale konkretny: brak możliwości dokupienia nasadek.

Positiivsed omadused

skuteczny, poręczny

Negatiivsed omadused

niedostępne w sklepach "wymienne" nasadki

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See arvustus tehti tootele VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Kasutamise kuupäev 2019-03-25

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See arvustus tehti tootele VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Kasutamise kuupäev 2019-03-25

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Lahtiütlused

  1. Sõltumatud katsed 75 tarbijaga 4-nädalase hoolduse käigus, Ühendkuningriik 2014