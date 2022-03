Mikrodermabrasiooniotsak õrnaks töötluseks

Soovitatav naistele, kes alustavad mikrodermabrasioonitöötlustega, kellel on tundlik nahk või neile, kelle nahk on aastaaegade või hormonaalsete muutuste tõttu ajutiselt tundlikum. Arendatud koostöös nahaarstidega, sobib koduseks kasutamiseks. Uue otsaku korral alustage väiksema töötluskordade arvuga, et nahk saaks intensiivse töötlusega harjuda.*