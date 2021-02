Pumbake rohkem välja. Hoiustage mugavalt.

Ainulaadne Philips Aventi käsi-rinnapump SCF300/12 võimaldab teil täielikult kontrollida nii imemisjõudu kui ka pumpamisrütmi. See rinnapump on ülitõhus: kliiniliselt on tõestatud, et sellega on võimalik välja pumbata rohkem piima kui meditsiinilise elektripumbaga. Vaadake kõiki eeliseid