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Tootmine lõpetatud

Philips AventÜksik elektrooniline rinnapump

SCF312/01

4.7

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Loodud mugavuse jaoks

Pingesoleku või kiirustamise korral on piima väljastamine raskem, samuti võib see mõjutada piima hulka. Meie Philips Aventi rinnapump SCF312/01 on loodud suurendama teie mugavust piima väljapumpamisel.

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Parima mugavusega rinnapump koos massaažipadjakestega

Loodud mugavuse jaoks

  • Komplekti kuulub 125 ml lutipudel

Jätab meelde teie isikliku rütmi

Jätab meelde teie isikliku rütmi

Üksnes Philips Aventi elektroonilistel rinnapumpadel on ainulaadne mälufunktsioon, mis õpib teie isikliku pumpamisrütmi selgeks ja jätkab sellega maksimaalse mugavuse nimel.

Õrn, kuid tõhusa tulemusega

Õrn, kuid tõhusa tulemusega

Philips Aventi rinnapumba õrna tõmbega vaakum imiteerib beebi loomulikku imemist mugavalt tõhususe saavutamiseks

Patenditud pehme 5-leheline massaažipadi

Patenditud pehme 5-leheline massaažipadi

Ainulaadne aktiivne massaažipadi on mõeldud loomuliku eritumise stimuleerimiseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%

Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna

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Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

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See arvustus tehti tootele SCF312/01 Laktator elektroniczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Jah, soovitan seda toodet

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Jah, soovitan seda toodet

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