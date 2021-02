Pehme massaažipadi, mis tundub soe

Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Padi on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.