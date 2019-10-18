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  • Piim beebile, mugavus emmele
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  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele
  • Piim beebile, mugavus emmele

Tootmine lõpetatud

Philips AventKäsi-rinnapump Comfort

SCF330/12

4.7
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Piim beebile, mugavus emmele
Kui tunnete end mugavalt ja lõdvestunult, tuleb piima kergemini. Seepärast oleme valmistanud oma seni mugavaima rinnapumba. Istuge mugavas asendis, vajaduseta ettepoole kummarduda, ja laske meie pehmel massaažipadjal õrnalt piimavoogu stimuleerida.
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emad soovitavad1

Piim beebile, mugavus emmele

  • Natural

  • Komplektis on 3 piima säilitustassi

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Mugavam pumpamisasend tänu ainulaadsele disainile

Tänu rinnapumba ainulaadsele disainile voolab piim rinnast otse lutipudelisse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea ettepoole kummarduma selleks, et kogu piim voolaks pudelisse. Mugav isteasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad loomulikult kaasa piima hõlpsamale voolamisele.

Pehme massaažipadi, mis tundub soe

Pehme massaažipadi, mis tundub soe

Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Padi on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.

Komplektis on 3 eri kasutusvõimalustega piima säilitustassi

Komplektis on 3 eri kasutusvõimalustega piima säilitustassi

Kasutage ühte ja sedasama tassi, et piima pumbata, hoiustada ja beebit toita. Ideaalne piima säilitamiseks külmikus või sügavkülmikus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Megfelelő

Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/12 Comfort Manual breast pump

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/12 Comfort Manual breast pump

22/06/2019

România

România

Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!

Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).

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See arvustus tehti tootele SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

14/06/2019

România

România

Produs de calitate superioară

Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011