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Tootmine lõpetatud
Natural
Komplektis on 3 piima säilitustassi
Tänu rinnapumba ainulaadsele disainile voolab piim rinnast otse lutipudelisse, isegi sirge seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea ettepoole kummarduma selleks, et kogu piim voolaks pudelisse. Mugav isteasend ja lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad loomulikult kaasa piima hõlpsamale voolamisele.
Piimavoolu mugavaks ja õrnaks stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus sametpehme pealispind, mis tundub naha vastas soe. Padi on disainitud nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi imemisliigutusi, et piima eritumist stimuleerida.
Kasutage ühte ja sedasama tassi, et piima pumbata, hoiustada ja beebit toita. Ideaalne piima säilitamiseks külmikus või sügavkülmikus.
4.7
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
KAnita
18/10/2019
Magyarország
Megfelelő
Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni
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See arvustus tehti tootele SCF330/12 Comfort Manual breast pump
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See arvustus tehti tootele SCF330/12 Comfort Manual breast pump
RoxanaIosub
22/06/2019
România
Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!
Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).
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See arvustus tehti tootele SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
AnaCucu
14/06/2019
România
Produs de calitate superioară
Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!
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See arvustus tehti tootele SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011