Ühes suuruses pehme silikoonist padi kohandub vastavalt nibule

Üks suurus, mis sobib kõikidele. Kuna me teame, et nibusid on erinevas suuruses ja kujus, paindub ja kohandub see silikoonist padi vastavalt teie ainulaadsele nibule. See sobib 99,98% nibu suurustest* (kuni 30 mm).