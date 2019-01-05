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Tootmine lõpetatud
ComfortCuti terade süsteem
5-suunalised Flex-otsakud
SmartClicki täppispiirel
Nautige mugavat raseerimist. Meie ümardatud peadega ComfortCut terade süsteem libiseb sujuvalt üle naha, kaitstes seda sisselõigete eest.
27 iseterituvat tera, 56 000 lõiget minutis. Ükski karv ei jää lõikamata – mis tahes nurga all need ka ei kasvaks.
Sõltumatult 5 suunas liikuvad Flex-raseerimispead tagavad nahalähedase kontakti ja kiire raseerimise isegi kaelalt ja lõuajoonelt.
Auhinnad
4.9
5-st
23
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
DustEater
05/01/2019
Polska
Dobrze urządzenie dla początkujących i pierwszaków
Pierwszy raz zacząłem używać takiego rodzaju golarki i póki co się nie zawiodłem. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do rozmiarów maszynki i techniki golenia ale to kwestia czasu. Przy kilku pierwszych goleniach maszynka spisała się wyśmienicie. Do tego na plus seria Star Wars, która daje fajny wygląd urządzenia oraz dla ciekawości ostrza z napisami w języku z SW.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
P1D1
10/04/2018
Polska
Kinnitatud ostja
Fajny sprzęt za małe pieniądze
Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
P1D1
10/04/2018
Polska
Fajny sprzęt za małe pieniądze
Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.