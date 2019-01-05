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  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
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  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
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  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
  • Kiirem ja nahalähedasem raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 5000Märg- ja kuivkasutusega pardel

SW5700/07

4.9
| (23) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem ja nahalähedasem raseerimine
Tunnetage mugavust. Avastage nahasõbralik raseerimine. Meie ümarate servadega ComfortCut lõiketerad libisevad ohutuks raseerimiseks õrnalt üle naha.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Tunnetage jõudu!

Kiirem ja nahalähedasem raseerimine

  • ComfortCuti terade süsteem

  • 5-suunalised Flex-otsakud

  • SmartClicki täppispiirel

Ümarad servad libisevad sujuvalt üle naha, et raseerimine oleks ohutu

Ümarad servad libisevad sujuvalt üle naha, et raseerimine oleks ohutu

Nautige mugavat raseerimist. Meie ümardatud peadega ComfortCut terade süsteem libiseb sujuvalt üle naha, kaitstes seda sisselõigete eest.

27 pöörlevat tera lõikavad karvu iga nurga alt

27 pöörlevat tera lõikavad karvu iga nurga alt

27 iseterituvat tera, 56 000 lõiget minutis. Ükski karv ei jää lõikamata – mis tahes nurga all need ka ei kasvaks.

Raseerimispead painduvad viies suunas, et saaksite kiiresti ja nahalähedaselt raseerida

Raseerimispead painduvad viies suunas, et saaksite kiiresti ja nahalähedaselt raseerida

Sõltumatult 5 suunas liikuvad Flex-raseerimispead tagavad nahalähedase kontakti ja kiire raseerimise isegi kaelalt ja lõuajoonelt.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Auhinnad

  • Award image AWARD-3620333

Arvustused

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4.9

5-st

23

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

05/01/2019

Polska

Polska

Dobrze urządzenie dla początkujących i pierwszaków

Pierwszy raz zacząłem używać takiego rodzaju golarki i póki co się nie zawiodłem. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do rozmiarów maszynki i techniki golenia ale to kwestia czasu. Przy kilku pierwszych goleniach maszynka spisała się wyśmienicie. Do tego na plus seria Star Wars, która daje fajny wygląd urządzenia oraz dla ciekawości ostrza z napisami w języku z SW.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2018

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Fajny sprzęt za małe pieniądze

Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2018

Polska

Polska

Fajny sprzęt za małe pieniądze

Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 