Sagedased probleemid rinnaga toitmisel

Valusad nibud



Mõnel naisel on väga tundlikud nibud ja nad võivad kogeda ebamugavustunnet, kui nende nibud rinnaga toitmiseks nii-öelda kõvenevad. See valu on ajutine ja kaob peagi, kui olete rinnaga toitmisega harjunud. Mõned naised leiavad, et imetamine on iga kord valus. Kui valu tekib hetkel, mil piim väljub rinnast , siis kaob see umbes minutise toitmise järel.



Kui tunnete valu ka pärast minuti möödumist, peaksite beebi rinnalt ära võtma. Nibu vale haaramine võib põhjustada valu, seega laske lapsel uuesti rinda haarata, et näha, kas see aitab. Veenduge, et lapse suu oleks pärani lahti, keha rindade kõrgusel ja kõht ema kõhu vastas – need väikesed kohandused võivad valu tõhusalt leevendada.



Kui teie nibud on valusad ja lõhenenud, hõõruge pärast toitmist nibudele paar tilka rinnapiima. See aitab hoida nahka niisutatuna ja soodustab paranemist. Samuti võite proovida kasutada spetsiaalselt imetavatele emadele mõeldud nibukreemi.