Koos oma meeskonnaga testis eksperimentaalsete atmosfääriuuringute professor Joachim Curtius ühe nädala jooksul nelja Philipsi AC2887 õhupuhastajat 27 õpilase ja nende õpetajaga klassiruumis. Philipsi õhupuhastajad sisaldavad eelfiltrit jämedate tolmuosakeste ja ebemete filtreerimiseks ning Philipsi NanoProtect HEPA- ja aktiivsöefiltreid. Lisaks aerosooli kontsentratsioonile mõõtsid teadlased ka peenosakeste ja CO 2 kontsentratsiooni ning analüüsisid seadme põhjustatud mürataset.

Tulemus? Pool tundi pärast nende sisselülitamist eemaldasid õhupuhastajad õhust 90% aerosoolidest[1] .

Uuringu tulemuste põhjal väidavad uurijad, et "õhupuhastajad on oluline täiendav ettevaatusabinõu, eriti juhtudel, kui paikseid ventilatsioonisüsteeme ei ole paigaldatud ja aknaid ei saa avada".

WHO soovitab, et ventilatsioonimeetme raames tuleks siseruumide õhku väliõhu või korralikult filtreeritud ringleva õhuga vähemalt kuus korda tunnis värskendada. Kui see ei ole võimalik ebapiisavate ventilatsioonisüsteemide tõttu või kui loomulik ventilatsioon on külmaperioodi või tugevalt saastunud välisõhu tõttu piiratud, soovitab WHO kasutada õhupuhastajaid täiendava kaitsemeetmena viiruste aerosoolide vastu. REHVA (kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete tootjate ühendus) avaldatud väljaandes märgitakse ka, et korralik siseruumide ventilatsioon on meetod SARS-CoV-2 nakkusohu vähendamiseks.

Siiski ei ole ventilatsioon ja muud toetavad õhu puhastamise meetmed piisavad, et kaitsta teid COVID-19-ga kokkupuute eest. Ent kui neid rakendatakse koos teiste parimate meetmetega (nt sotsiaalne distantseerumine, sage kätepesu ja pindade desinfitseerimine), võivad need olla osa teie ja teie perekonna kaitsekavast.

