Allergeenid võib jagada välis- ja siseruumides esinevateks allergeenideks. Õietolm on üks levinumaid välitingimustes esinevaid allergeene. See koosneb üksikutest õietolmuteradest, mis sisaldavad meessugurakke. Tuule abil tolmlevad taimed eraldavad tavaliselt kõige rohkem õietolmu. See kerge tolm võib liikuda sadu kilomeetreid – mida tuulisem, seda laialdasemalt õietolm levib ja seda suurem on kontsentratsioon. Vihm ajab aga õietolmu maapinnale, mis vähendab riski, et teil tekivad heinapalaviku sümptomid. Mõnel inimesel läheb raske allergilise reaktsiooni esilekutsumiseks vaja ainult mõnda õietolmutera.[1][2]

Kuigi õietolm on enamasti liigitatud väliskeskkonna allergeeniks, on oluline teada, et õietolmu osakesed võivad kergesti teie koju sattuda.

[1] www.ecarf.org/en/information-portal/allergies-overview/pollen-allergy/

[2] www.webmd.com/allergies/how-weather-affects-allergies