Lisaks sellele, et tahked osakesed on kandjaks erinevat liiki allergeenidele, on teada ka suur hulk hingamisteede ja südame-veresoonkonna haigusi (respiratoorsed sümptomid, astma süvenemine, haiglaravile pääsu suurenemine jne) mõjutavaid negatiivseid tervisemõjusid.

Mõõtmised on hiljuti lõpule viidud ja esialgsed leiud näitavad, et õhupuhastajate abil vähendatakse tõhusalt mitte ainult kodus leiduvate tolmulestade allergeene, vaid ka tahkeid osakesi, kuhu kuuluvad ülipeened osakesed, PM1, PM 2,5 ja PM 10. Mida vähem on neist kahjulikest ainetest õhus, seda vähem ruumisviibijad neid sisse hingavad.

Kõigi uuringu käigus kogutud andmete üksikasjalik analüüs on kestev ning ettevalmistamisel on lõpptulemuste avaldamine eksperdihinnangu saanud ajakirjas. Eeldatakse, et need tulemused esitatakse vastastikuse eksperdihinnangu andmiseks käesoleva aasta lõpupoole.

Saksamaa Müncheni allergia- ja keskkonnauuringute keskuse (ZAUM) professor dr Buters väidab: "meie teada on see kõige põhjalikum uuring, mis näitab, et kaasaskantavad õhupuhastajad võivad vähendada kodudes õhu kaudu levivaid eri suuruses tolmulesti ja teisi allergeene".