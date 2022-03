Allergeene saab jagada õues ja siseruumides esinevateks allergeenideks. Siseruumides leiduva allergeeni peamine näide on tolmulest või täpsemalt selle väljaheites leiduv valk. Tolmulest on ainult veerand kuni üks kolmandik millimeetrist. See on palja silmaga vaatamiseks liiga väike, kuid mikroskoobi all näeb välja nagu valge putukas. Neil on kaheksa jalga, mistõttu pole need putukad, vaid lülijalgsed, nagu ämblikud. Tolmulestad on leitavad madratsites, vaipades, patjades, voodites või polsterdatud mööblis, mis toimuvad pesadena. Seejärel tekitavad nad allergeene, mis võivad õhku paiskuda, kui neid liigutada, sh inimtegevus (nt koristamine, kõndimine ja voodite tegemine) või õhuvool.[1]

Millal need ilmnevad?

Tolmulesta allergeene võib leida aastaringselt, kuid neid esineb rohkem niiskel suvel.

Kuidas ma saan tolmulesti vältida?

Tolmulestad kasvavad temperatuuril 20-25 kraadi Celsiuse järgi. Neile meeldib niiskusetase 70-80%, seega on enamikul juhtudel parim hoida niiskust kodus 40-50% juures, kasutades kuivatit või õhukonditsioneeri.[3]

Kuna magamistoas leidub kõige sagedamini tolmulesti, siis on järgmisena toodud mõned vihjed, kuidas hoida voodilutikaid eemal.

Puhastage madratseid regulaarselt hea filtriga (nt HEPA-filtriga) tolmuimeja abil

Tolmulestade eest kaitseks kasutage madratsitel, tekkidel ja patjadel allergeenikindla kihiga katteid (nt tekikotid, padjapüürid)

Peske voodipesu 60 0 C juures, et vähendada tolmulestade arvu ja nende allergeenide taset

Eelistage pestavaid vaipu, puitpõrandat ja kardinate asemel rulood

Viige tolmused kaunistused, raamatud ja ajakirjad teise tuppa

Ärge laske lastel, kellel on kalduvus allergilistele reaktsioonidele, magada narivoodi alumises voodis, kus allergeenid võivad neile peale langeda[2][3]

