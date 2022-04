Lemmikloomade kõõm koosnevad väikestest, isegi mikroskoopilistest nahatükkidest, mis eralduvad koos lemmikloomade (kassid, koerad, närilised ja linnud) karvkatte ja sulgedega. Need osakesed võivad põhjustada reaktsioone inimestele, kes on nende suhtes allergilised. Siiski pole see ainult teie karvase sõbra nahk, millele mõtlema peate. Süljes, uriinis ja väljaheites leiduvad valgud võivad mõnel inimesel põhjustada allergilisi reaktsioone.

Lemmikloomade allergeenid võivad õhku sattuda lemmiklooma paitamisel või kammimisel või tolmu pühkimisel, imemisel või muude majapidamistööde käigus. Ja kuna need on väga kerged ja väikesed, võivad need õhku paiskudes kauaks lendlema jääda[1] .

Kas on olemas hüpoallergeenseid kasse?

Kahjuks on vastus eitav, sest hoolimata karvkatte pikkusest, sisaldab kassi sülg, uriin ja kõõm ka allergeene. Mõned kassitõud, nagu Siberi ja Vene sinine, on vähem allergeensed, kuid ei ole olemas tõeliselt hüpoallergeenset kassi.[2][3]