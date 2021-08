Miks? DiamondClean Smartil on mõned kasulikud lisafunktsioonid – selle saab äpiga ühendada ja sellel on nutikas andur. See jälgib piirkondi, mida harjate, mis jäävad harjamata ja millistele piirkondadele peaksite suuremat tähelepanu pöörama. See eemaldab kuni 100% rohkem plekke kolme päevaga** ja kuni 10 korda rohkem hambakattu* ning tagab seitse korda tervemad igemed vaid kahe nädalaga*.