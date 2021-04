* Disney+ on saadaval kõikides Philipsi Androidi telerites. Disney+ ei ole saadaval Philips Saphi Smart TV-des. Disney+ tellimus nõutud. Tingimused kirjas https://www.disneyplus.com © 2020 Disney ja sellega seotud üksused.

* Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.

* Google Assistant on saadaval Philipsi Androidi teleritel, mille operatsioonisüsteem on Android O (8) või uuem. GA on saadaval valitud keeltes ja riikides. Inglise (UK), saksa (DE) ja prantsuse (FR) keel on alati toetatud. Toetatud keelte/riikide loendit täiendatakse aja jooksul. Värskeima keelte ja riikide loendi saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

* Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid.