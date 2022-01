Philipsi kohvimasinad

Philips on toonud kohvi inimeste kodudesse alates 1965. aastast. Ja on sellest ajast peale pidanud oma südameasjaks kohvimasinate arendamist teedrajava tehnoloogia abil, sh näiteks meie uuenduslik Boil & Brew süsteem. 21. sajandil asusime tegema koostööd Sara Lee'ga, et tuua turule SENSEO®, maailma esimene kohvipadjakestega kohvimasin. Ja võtsime Philipsi perre Itaaliast, espresso sünnimaalt, pärit kaubamärgid Saeco ja Gaggia. Meie tooteporfelli kuulub nüüd täielik valik kohvimasinaid, lisaks veel ka tarvikud. Tähistades 50 aasta jooskul tehtud panust rikkalikku kohvikultuuri, on meil varuks veel üks uuendus - maailma esimene kohvimasin, mis toodab nii täiuslikku espressot kui ka filtrikohvi ühesainsas kohvimasinas.