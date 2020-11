SAECO TÄISAUTOMAATSED ESPRESSOMASINAD



Tänu Saeco kaubamärgi kolmekümneaastasele kogemusele ja 100% Itaalia taustale teame me, millest räägime espresso, cappuccino ja latte macchiato puhul. Meie eesmärk on saavutada täiuslik maitse ja enneolematu kasutusmugavus. Selleks arendame uusi tehnoloogiaid. Näiteks eemaldatav kohvivalmistusliides ja Saeco kohvivalmistamise süsteem, mis võimaldab reguleerida kohvi kreemi ja kangust. Loomulikult on ka palju muid näiteid.



Ka espressomasina hooldamise osas teeme koostööd Saecoga. Näiteks tänu patenteeritud AquaCleani filtrile ei pea espressomasinast katlakivi eemaldama kuni 5000 tassi vältel.