Veefilter (nt AquaClean/Brita) ei ole korralikult ette valmistatud või on ummistunud.

• Eemaldage filter veepaagist ja kastke see tagurpidi vette.

• Vahetage filter ja doseerige 2–3 tassi kuuma vett.

• Probleemi jätkuva esinemise korral valmistage kohvi ilma filtrit kasutamata. Kui see toimib, võite olla kindel, et filter on ummistunud ja tuleb välja vahetada.