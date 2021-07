Aquatec: värskendav märg raseerimine vahuga või lihtne kuivraseerimine

Aquateci tihend muudab pardli 100%liselt veekindlaks. Kasutage seda duši all oma lemmikraseerimisgeeli või -vahuga, et nahka veelgi paremini kaitsta. Loomulikult võite ka valida mugava kuivraseerimise. Kui olete valmis, lihtsalt avage pardlipead välja ja logutage neid mugavaks puhastamiseks kraani all.