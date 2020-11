Reguleeritavad veefiltri seadistused

Veefiltri seadeid on võimalik vee karedusele kohandada. Lihtsalt keerake Intenza+ veefiltri reguleerimisnuppu. Valige seadistus A, kui teie vesi on pehme, seadistus B kui vesi on keskmise karedusega (tehaseseadistus) või seadistus C, kui vesi on kare. Nii tagate tõhusaima kaitse katlakivi eest ja parimad maitseomadused.