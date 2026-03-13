TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Saeco Kohviõli eemaldamise tabletid

Tootmine lõpetatud

Tugi

SaecoKohviõli eemaldamise tabletid

CA6704/60

Saeco Kohviõli eemaldamise tabletid

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)

  • PDF fail, 151.4 kB
  • 13 March 2026

Philips Saeco kohviõli eemaldamise tabletid eemaldavad täiuslikult kohviõli ja -rasva espressomasinate kohvikeetmisseadme sisemusest.

  • PDF fail
  • 26 July 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata