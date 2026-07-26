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Saeco Caffè Selezione Nobile Tutvumiskomplekt

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Saeco Caffè Selezione NobileTutvumiskomplekt

CA6810/00

Saeco Caffè Selezione Nobile Tutvumiskomplekt

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Selle ainulaadse tutvumispakiga saate korraga kõiki Saeco Caffè Selezioni Nobili kohvisegusid proovida. Saeco Caffè Selezioni Nobili ja Saeco espressomasinat koos kasutades saate nautida suurepärast kohvielamust.

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  • 26 July 2026

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