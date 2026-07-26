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Saeco Caffè Selezione Nobile Tutvumiskomplekt
Tootmine lõpetatud
Tugi
CA6810/00
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Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Selle ainulaadse tutvumispakiga saate korraga kõiki Saeco Caffè Selezioni Nobili kohvisegusid proovida. Saeco Caffè Selezioni Nobili ja Saeco espressomasinat koos kasutades saate nautida suurepärast kohvielamust.
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