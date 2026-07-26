10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Kohv
Kõik seeriad
Saeco Caffè Selezione Nobile Kohvioad espresso jaoks
Tootmine lõpetatud
Tugi
CA6811/00
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Täiuslik kohv vajab kõige rikkalikumaid kohviube ja geniaalseid tehnoloogiaid, et neist parim kätte saada. Saecos on meil olnud alati olemas tehnoloogia parima kohvi valmistamiseks, nüüd oleme välja valinud ka ideaalsed kohvioad.
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata