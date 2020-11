AquaCleani aktiveerimisel lülitub katlakivieemalduse alarm välja

AquaClean tagab, et teie täisautomaatsesse espressomasinasse jõuab vaid puhas filtreeritud vesi, nii et katlakivieemalduse alarm lülitub automaatselt välja. Võite muretult parima kvaliteediga kohvi nautida ja alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivieemalduse alarmi taas sisse. AquaCleaniga masinatel on veepaagil vastav kleebis.