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Tootmine lõpetatud
Espressomasinate jaoks
Katlakivieemalduseta kuni 5000 tassi*
Parandab kohvi maitset
Tänu patenditud voolusüsteemile läbib vesi filtris enne teie üliautomaatsesse kohvimasinasse jõudmist pikema teekonna. See tagab vee tõhusama puhastamise ja peenema maitsega kohvi.
Nii kasuliku funktsiooni paigaldamine ei saaks olla lihtsam. Lihtsalt pange AquaCleani filter oma Saeco täisautomaatse espressomasina veepaaki, aktiveerige see kasutajaliidese kaudu ja oletegi valmis nautima kuni 5000 puhast tassi kohvi ilma katlakivi eemaldamata*. Alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivieemalduse alarmi taas sisse. AquaCleani veefiltriga ühilduvatel masinatel on veepaagil vastav kleebis.
AquaClean tagab, et teie täisautomaatsesse espressomasinasse jõuab vaid puhas filtreeritud vesi, nii et katlakivieemalduse alarm lülitub automaatselt välja. Võite muretult parima kvaliteediga kohvi nautida ja alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivieemalduse alarmi taas sisse. AquaCleaniga masinatel on veepaagil vastav kleebis.
4.8
5-st
241
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Peppedy
16/11/2021
Eesti
Väga mugav!
Väga meeldib, et filter on kompaktne ning lihtne paigaldada kohvimasinasse, samuti ei kulu neid ka ülemäära palju!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Katlakivi- ja veefilter CA6903/10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Katlakivi- ja veefilter CA6903/10
Karoliniškės
17/11/2023
Lietuva
Ilgai nereikia nukalkinti
Naudojant filtrus kavos aparatas ilgai neprašo nukalkinimo.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Raskila
14/11/2023
Lietuva
Gelbėja nuo kalkėto vandens
Kadangi gyvename daugebutyje ir neturime filtravimo sistemos iš krano bėga kalkėtas vanduo, tad naudojam šiuos filtrus ir esame tikri, kad suteikiame pilną apsaugą kavos aparatui. Filtrus keičiame šiek tiek dažniau nei paprašo kavos aparatas, bijodami, kad kalkėtas vanduo nepatektų į aparato sistemą.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest