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  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
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  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
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  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*

Tootmine lõpetatud

Saeco AquaCleanKatlakivi- ja veefilter

CA6903/47

4.8
| (241) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
Saeco patenditud AquaCleani veefiltriga ei pea espressomasinast katlakivi eemaldama kuni 5000 tassi vältel*.
Kuva kõik eelised

Iga filtriga saate nautida kuni 625 tassitäit*!

Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*

  • Espressomasinate jaoks

  • Katlakivieemalduseta kuni 5000 tassi*

  • Parandab kohvi maitset

Täielikult puhastatud vesi tänu patenditud veevoolule

Täielikult puhastatud vesi tänu patenditud veevoolule

Tänu patenditud voolusüsteemile läbib vesi filtris enne teie üliautomaatsesse kohvimasinasse jõudmist pikema teekonna. See tagab vee tõhusama puhastamise ja peenema maitsega kohvi.

Click&go süsteem filtri hõlpsaks aktiveerimiseks

Click&go süsteem filtri hõlpsaks aktiveerimiseks

Nii kasuliku funktsiooni paigaldamine ei saaks olla lihtsam. Lihtsalt pange AquaCleani filter oma Saeco täisautomaatse espressomasina veepaaki, aktiveerige see kasutajaliidese kaudu ja oletegi valmis nautima kuni 5000 puhast tassi kohvi ilma katlakivi eemaldamata*. Alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivieemalduse alarmi taas sisse. AquaCleani veefiltriga ühilduvatel masinatel on veepaagil vastav kleebis.

AquaCleani aktiveerimisel lülitub katlakivi eemaldamise alarm välja

AquaCleani aktiveerimisel lülitub katlakivi eemaldamise alarm välja

AquaClean tagab, et teie täisautomaatsesse espressomasinasse jõuab vaid puhas filtreeritud vesi, nii et katlakivieemalduse alarm lülitub automaatselt välja. Võite muretult parima kvaliteediga kohvi nautida ja alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivieemalduse alarmi taas sisse. AquaCleaniga masinatel on veepaagil vastav kleebis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

241

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

16/11/2021

Eesti

Eesti

Väga mugav!

Väga meeldib, et filter on kompaktne ning lihtne paigaldada kohvimasinasse, samuti ei kulu neid ka ülemäära palju!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Katlakivi- ja veefilter CA6903/10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Katlakivi- ja veefilter CA6903/10

17/11/2023

Lietuva

Lietuva

Ilgai nereikia nukalkinti

Naudojant filtrus kavos aparatas ilgai neprašo nukalkinimo.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

14/11/2023

Lietuva

Lietuva

Gelbėja nuo kalkėto vandens

Kadangi gyvename daugebutyje ir neturime filtravimo sistemos iš krano bėga kalkėtas vanduo, tad naudojam šiuos filtrus ir esame tikri, kad suteikiame pilną apsaugą kavos aparatui. Filtrus keičiame šiek tiek dažniau nei paprašo kavos aparatas, bijodami, kad kalkėtas vanduo nepatektų į aparato sistemą.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest