Autopistik piiramatuks tööajaks

Autos kasutamiseks mõeldud Philipsi MiniVac sobib ideaalselt auto puhastamiseks, sest sellel on autopistik, mille abil pääsete ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse autos, ilma et peaksite MiniVaci laadima. Seepärast on see alati kasutusvalmis!