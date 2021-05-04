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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
FC6141/01
12 V autos kasutamiseks
Tolmukotita tsüklon-tüüpi
5 tarvikut ja hoiukott
Autos kasutamiseks (autopistikuga)
Tolmukotita keeriseline õhuvoog hoiab mustuse keerises ja kindlustab optimaalse imemisvõimsuse ning kestva puhastustõhususe. Selle kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud mustuse sissejäämise. Esimene filter peatab suurema mustuse, peenemad osakesed püüab kinni teine filter.
Philipsi MiniVaci käsitolmuimeja aerodünaamilise otsaku disain aitab tagada isegi kõige väiksemate tolmuosakeste optimaalse sisseimemise. Otsaku ergonoomiline kuju aitab teil tolmu imeda isegi kõige raskemini juurdepääsetavatest kohtadest.
Autos kasutamiseks mõeldud Philipsi MiniVac sobib ideaalselt auto puhastamiseks, sest sellel on autopistik, mille abil pääsete ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse autos, ilma et peaksite MiniVaci laadima. Seepärast on see alati kasutusvalmis!
4.1
5-st
11
Auhinnad
Prcek_hrosik
04/05/2021
Česká republika
Vysavač
Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.
Positiivsed omadused
Bohaté příslušenství, uložný obal.
Negatiivsed omadused
Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
Monyka
03/08/2020
Hrvatska
Odličan za auto ali i manje površine u kući
Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.
Positiivsed omadused
Da
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Vladimir.crc
03/07/2020
България
Препоръчвам
Хубава прахосмукачка за кола. Работи много тихо. Има доста накрайници за почистването.
Positiivsed omadused
Гаранция 2 години
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка