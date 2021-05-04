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  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
  • Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem

Tootmine lõpetatud

MiniVacKäsitolmuimeja

FC6141/01

4.1
| (11) Auhinnad
Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem
Nautige selle autos kasutamiseks mõeldud Philipsi käsitolmuimejaga MiniVac 12 V parimaid tulemusi. Kaheastmeline tolmukotita keeriseline õhuvoog tagab kestva jõudluse, samal ajal kui aerodünaamilise disainiga otsak hoolitseb selle eest, et tolmuimemine oleks veelgi tulemuslikum.
Kuva kõik eelised

Tolmukotita keeriseline õhuvoog ja aerodünaamiline otsak

Puhastage oma autot nii nagu ei kunagi varem

  • 12 V autos kasutamiseks

  • Tolmukotita tsüklon-tüüpi

  • 5 tarvikut ja hoiukott

  • Autos kasutamiseks (autopistikuga)

Kaheastmeline tolmukotita, keeriselise õhuvooga optimaalseks filtreerimiseks

Kaheastmeline tolmukotita, keeriselise õhuvooga optimaalseks filtreerimiseks

Tolmukotita keeriseline õhuvoog hoiab mustuse keerises ja kindlustab optimaalse imemisvõimsuse ning kestva puhastustõhususe. Selle kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud mustuse sissejäämise. Esimene filter peatab suurema mustuse, peenemad osakesed püüab kinni teine filter.

Aerodünaamilise otsaku disain paremaks tolmuimemiseks

Aerodünaamilise otsaku disain paremaks tolmuimemiseks

Philipsi MiniVaci käsitolmuimeja aerodünaamilise otsaku disain aitab tagada isegi kõige väiksemate tolmuosakeste optimaalse sisseimemise. Otsaku ergonoomiline kuju aitab teil tolmu imeda isegi kõige raskemini juurdepääsetavatest kohtadest.

Autopistik piiramatuks tööajaks

Autopistik piiramatuks tööajaks

Autos kasutamiseks mõeldud Philipsi MiniVac sobib ideaalselt auto puhastamiseks, sest sellel on autopistik, mille abil pääsete ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse autos, ilma et peaksite MiniVaci laadima. Seepärast on see alati kasutusvalmis!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

11

Auhinnad

4
2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysavač

Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.

Positiivsed omadused

Bohaté příslušenství, uložný obal.

Negatiivsed omadused

Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

03/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan za auto ali i manje površine u kući

Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.

Positiivsed omadused

Da

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

03/07/2020

България

България

Препоръчвам

Хубава прахосмукачка за кола. Работи много тихо. Има доста накрайници за почистването.

Positiivsed omadused

Гаранция 2 години

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.