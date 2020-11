Kaasas laadimisalus seinale ja lauale

Philipsi käsitolmuimejal on kaasas laadimisalus, mis kindlustab, et aku oleks alati täis ja kasutamiseks valmis, millal iganes seda vajate. Lisaks sobib see seadme ja tarvikute hoiustamiseks. Nii on see alati käepärast ja kasutusvalmis.