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  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
  • Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse

Tootmine lõpetatud

MiniVackäsitolmuimeja

FC6152/01

4
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse
Philipsi käsitolmuimeja muudab igapäevase koristamise kiireks ja lihtsaks. Selle akud tagavad maksimaalse liikuvuse ja kaasasolevad tarvikud võimaldavad puhastada õrnu pindu ja ka kõige raskesti ligipääsetavamaid nurki.
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Kaheastmeline filtreerimistehnoloogia lihtsustab puhastamist

Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse

  • 3,6 V

  • Deep Black & Blue

  • 2 tarvikut

  • Laadimisalus

Kaheastmeline filtreerimissüsteem optimaalseimaks puhastamiseks

Kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud mustuse seespüsimise. Esimene filter peatab enamuse mustusest, peenemad osakesed püüab kinni teine filter.

NiMh-aku igapäevaseks kasutamiseks

Käsitolmuimeja NiMH-akud tagavad pikaajalise toite, võrreldes teist tüüpi akudega, mis kannatavad mäluefekti all.

Juhtmeta kasutamine annab teile 100% mobiilsuse

Juhtmeta kasutamine annab teile 100% mobiilsuse

Tänu akudele saate koristada igalt poolt, olemata seotud pistikupesa külge.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz, hodně muziky

Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.

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See arvustus tehti tootele MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

06/02/2016

Hrvatska

Hrvatska

Kinnitatud ostja

Koristan!

Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.