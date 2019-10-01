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Tootmine lõpetatud
3,6 V
Deep Black & Blue
2 tarvikut
Laadimisalus
Kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud mustuse seespüsimise. Esimene filter peatab enamuse mustusest, peenemad osakesed püüab kinni teine filter.
Käsitolmuimeja NiMH-akud tagavad pikaajalise toite, võrreldes teist tüüpi akudega, mis kannatavad mäluefekti all.
Tänu akudele saate koristada igalt poolt, olemata seotud pistikupesa külge.
4.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
lemur
01/10/2019
Česká republika
Za málo peněz, hodně muziky
Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.
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See arvustus tehti tootele MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
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See arvustus tehti tootele MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Ninz
06/02/2016
Hrvatska
Kinnitatud ostja
Koristan!
Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.
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See arvustus tehti tootele MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač