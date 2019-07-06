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Tootmine lõpetatud
FC6402/01
Kaks ühes
Tolmuimeja ja mopp
18 V
PowerCyclone'i tehnoloogia tagab võimsad tulemused ühe puhastuskorraga. Õhk siseneb suure hooga PowerCyclone'i süsteemi ja kaardus õhukanal suurendab selle kiirust veelgi, eraldades tõhusalt tolmu õhust.
Ainulaadne pesemissüsteem kontrollib veekogust, et tagada optimaalne niiskus kõigil kõvakattega põrandatel kogu pesemise ajal.
TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse kõvakattega põrandatel ja vaipadel. Motoriseeritud hari ja optimaalne õhuvoog korjavad üles tolmu ja ebemed ühe puhastuskorraga.
2.9
5-st
17
Auhinnad
Julie
06/07/2019
Україна
Зручний у використуванні
Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Бени С.
07/07/2020
България
УНИКАЛЕН ПРОДУКТ
Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Kmarticka
18/04/2018
Česká republika
Je to super pomocník do každé domácnosti
Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující
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See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Kasutussagedusest olenevalt on soovitatav vahetada iga 3–6 kuu järel. Kaks mikrofiibrist padjakest kuuluvad komplekti; mikrofiibrist padjakeste ostmise kohta lugege teavet aadressilt www.philips.com. Teist kaubamärki kandvate mikrofiibrist padjakeste kasutamise korral ei saa me optimaalset tulemust tagada.