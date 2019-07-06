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  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
  • Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega

Tootmine lõpetatud

PowerPro AquaVarstolmuimeja

FC6402/01

2.9
| (17) Auhinnad
Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
Uus Philips PowerPro Aqua on võimas juhtmeta tolmuimeja, mis võimaldab ka märgpesu. See kombineerib tolmuimeja ja pesu, et eemaldada olmesegadused kiiresti. Lihtne klõpsuga pesusüsteem võimaldab kas ainult tolmu imeda või lisada sellele pesuseadme!
Kuva kõik eelised

Alati käepärast olmesegaduste puhastamiseks

Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega

  • Kaks ühes

  • Tolmuimeja ja mopp

  • 18 V

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab suure imemisjõudluse

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab suure imemisjõudluse

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab võimsad tulemused ühe puhastuskorraga. Õhk siseneb suure hooga PowerCyclone'i süsteemi ja kaardus õhukanal suurendab selle kiirust veelgi, eraldades tõhusalt tolmu õhust.

Uus pesemissüsteem tagab optimaalse niiskuse kõigil kõvakattega põrandatel

Uus pesemissüsteem tagab optimaalse niiskuse kõigil kõvakattega põrandatel

Ainulaadne pesemissüsteem kontrollib veekogust, et tagada optimaalne niiskus kõigil kõvakattega põrandatel kogu pesemise ajal.

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse vaipadel

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse vaipadel

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse kõvakattega põrandatel ja vaipadel. Motoriseeritud hari ja optimaalne õhuvoog korjavad üles tolmu ja ebemed ühe puhastuskorraga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.9

5-st

17

Auhinnad

06/07/2019

Україна

Україна

Зручний у використуванні

Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

07/07/2020

България

България

УНИКАЛЕН ПРОДУКТ

Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

18/04/2018

Česká republika

Česká republika

Je to super pomocník do každé domácnosti

Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kasutussagedusest olenevalt on soovitatav vahetada iga 3–6 kuu järel. Kaks mikrofiibrist padjakest kuuluvad komplekti; mikrofiibrist padjakeste ostmise kohta lugege teavet aadressilt www.philips.com. Teist kaubamärki kandvate mikrofiibrist padjakeste kasutamise korral ei saa me optimaalset tulemust tagada.