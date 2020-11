LED-näidikud annavad märku, kui on vaja tegutseda.

LED-näidik annab teada, kui on vaja tegutseda. See muutub roheliseks, kui AquaTrio Pro on sisse lülitatud ja puhastamiseks valmis. See muutub siniseks, kui veepaake on vaja täita või tühjendada. Ja viimaks muutub see punaseks, kui miski takistab harjasid, et saaksite eemaldada selle takistuse ja jätkata hõlpsalt puhastamist.