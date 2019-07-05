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  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
  • Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga

Tootmine lõpetatud

AquaTrio Pro

FC7088/01

3.9
| (126) Auhinnad
Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga
AquaTrio Pro imeb tolmu, peseb ja kuivatab, säästes nii kuni 50% aega ja vaeva*. Võimsad ja õrnad mikrokiudharjad eemaldavad efektiivselt mustust ja plekke. Täiuslikud nähtavad märgpuhastustulemused kõigil kõvakattega põrandatel**.
Kuva kõik eelised

Nähtav märgpuhastus kõvakattega põrandatele

Imeb tolmu, peseb põranda ja kuivatab ühekorraga

  • Kolm ühes: imeb, peseb ja kuivatab

  • Triple-Acceleration tehnoloogia

  • Nähtav märgpuhastus

  • Kõik kõvakattega põrandad

Kõrgemal tasemel puhastamine tagab ideaalse tulemuse

Kõrgemal tasemel puhastamine tagab ideaalse tulemuse

- Imeb: võimas vee ringvool eemaldab kõik plekid, kogu mustuse ja pori. -Peseb: vastassuunas pöörlevad mikrokiuharjad kannavad pinnale õrna kihi puhast vett, mis eemaldab tõhusalt mustuse. Kogu mustus lahustub vees ja see koguneb eraldi paaki. -Kuivatab: kiirelt pöörlevad harjased tekitavad õhuvoo, mis jätab põranda praktiliselt kuivaks.

Eemaldab kuni 99% kõigist bakteritest*** ja vähendab allergeene.

Eemaldab kuni 99% kõigist bakteritest*** ja vähendab allergeene.

AquaTrio Pro eemaldab kuni 99% kõigist bakteritest*** ja vähendab allergeene. Et puhta ja musta vee paak on eraldi, püüab musta vee paak kinni kogu mustuse ja kõik allergeenid.

Töötab külma/sooja kraaniveega, millele võib lisada pesuvahendit.

Töötab külma/sooja kraaniveega, millele võib lisada pesuvahendit.

AquaTrioga saate suurepärased tulemused vaid kraaniveega. Kuid soovi korral võite lisada ka enda valitud pesuainet, kuid kasutage alati vähevahutavat või mittevahutavat põrandapuhastusvahendit, mis sobib teie kõvale põrandale.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.9

5-st

126

Auhinnad

05/07/2019

Україна

Україна

Рекомендую цей пилосос

Тепер прибирання квартири стало легким та швидким.дуже задоволена

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro

08/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт просто супер

Завдяки цьому пилососу прибирати в домі значно легше швидше і приємніше. Тепер у мене більше вільного часу . Та міся він займає зовсім мало

See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro

See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro

28/12/2018

Україна

Україна

Хорошо , покупайте!

Доволен ! Советую всем!,............. Доволен ! Советую всем!,.............

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Sobib märgpuhastuseks

  2. Võrreldes 2200 W hariliku tolmuimejaga ja tavapärase põrandapesuga.

  3. Kui kasutatakse koos pesuainega