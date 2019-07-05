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Tootmine lõpetatud
FC7088/01
Kolm ühes: imeb, peseb ja kuivatab
Triple-Acceleration tehnoloogia
Nähtav märgpuhastus
Kõik kõvakattega põrandad
- Imeb: võimas vee ringvool eemaldab kõik plekid, kogu mustuse ja pori. -Peseb: vastassuunas pöörlevad mikrokiuharjad kannavad pinnale õrna kihi puhast vett, mis eemaldab tõhusalt mustuse. Kogu mustus lahustub vees ja see koguneb eraldi paaki. -Kuivatab: kiirelt pöörlevad harjased tekitavad õhuvoo, mis jätab põranda praktiliselt kuivaks.
AquaTrio Pro eemaldab kuni 99% kõigist bakteritest*** ja vähendab allergeene. Et puhta ja musta vee paak on eraldi, püüab musta vee paak kinni kogu mustuse ja kõik allergeenid.
AquaTrioga saate suurepärased tulemused vaid kraaniveega. Kuid soovi korral võite lisada ka enda valitud pesuainet, kuid kasutage alati vähevahutavat või mittevahutavat põrandapuhastusvahendit, mis sobib teie kõvale põrandale.
3.9
5-st
126
Auhinnad
Тетяна007
05/07/2019
Україна
Рекомендую цей пилосос
Тепер прибирання квартири стало легким та швидким.дуже задоволена
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro
Lilia1707
08/04/2019
Україна
Цей продукт просто супер
Завдяки цьому пилососу прибирати в домі значно легше швидше і приємніше. Тепер у мене більше вільного часу . Та міся він займає зовсім мало
See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro
See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro
Oleg
28/12/2018
Україна
Хорошо , покупайте!
Доволен ! Советую всем!,............. Доволен ! Советую всем!,.............
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC7088/01 AquaTrio Pro
Sobib märgpuhastuseks
Võrreldes 2200 W hariliku tolmuimejaga ja tavapärase põrandapesuga.
Kui kasutatakse koos pesuainega