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Tootmine lõpetatud
5.0
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Linutė
12/08/2024
Lietuva
Liuks maišeliai
Liuks maišeliai. Naudoju, patinka ir tinka. Yra 4 vienetai, užteks ilgam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
Erikutė
01/08/2024
Lietuva
Gera kaina
Gerai kaina, užtenka ilgam laikui, lengva keisti..
See arvustus tehti tootele „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
See arvustus tehti tootele „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
AgnetaR
31/07/2024
Lietuva
Paprasta pasikeisti
Paprasta pasikeisti. Sandarūs. Nepasklinda dulkės keitimo metu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai