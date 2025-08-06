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Tootmine lõpetatud
5.0
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5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Edka1
06/08/2025
Magyarország
Minőségi termék
A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.
See arvustus tehti tootele s-bag FC8022/04 Porzsák
See arvustus tehti tootele s-bag FC8022/04 Porzsák
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04