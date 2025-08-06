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  • Tõenäoliselt kõige rohkem ostetav tolmukott maailmas
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  • Tõenäoliselt kõige rohkem ostetav tolmukott maailmas
  • Tõenäoliselt kõige rohkem ostetav tolmukott maailmas
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  • Tõenäoliselt kõige rohkem ostetav tolmukott maailmas

Tootmine lõpetatud

s-bagTolmuimejakotid

FC8022/03

5
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tõenäoliselt kõige rohkem ostetav tolmukott maailmas
s-bag® on universaalne tolmukott kõigile Philipsi ja Electroluxi (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejatele. Asenduskottide ostmisel otsige lihtsalt s-bag® logoga tolmukotte. Muude, kui originaaltolmukottide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada.
Kuva kõik eelised

Pikem töövõime, parem filtreerimine

Tõenäoliselt kõige rohkem ostetav tolmukott maailmas

  • Tolmukotid, 4 tk

Universaalne standard, et valikut oleks lihtne teha

Universaalne standard, et valikut oleks lihtne teha

Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.

Allergiavastane, sobib täiuslikult astmaatikutele ja allergikutele

Allergiavastane, sobib täiuslikult astmaatikutele ja allergikutele

s-bag® Anti-Allergy tolmukotil on suur filtreerimisvõime, et imada endasse õietolm, tolmuosakesed ja tolmulestad ning tolmulestade ja kasside tekitatavad allergeenid - isegi nii väiksed kui 1 mikroni suurused. Selline filtreerimisvõime vähendab märgatavalt teie pereliikmete kokkupuudet allergeenidega ning mõjub hästi astma ja allergia puhul.

ECARFi kvaliteedipitser tagab usaldusväärsed tulemused

ECARFi kvaliteedipitser tagab usaldusväärsed tulemused

Philipsi allergiavastasele tolmukotile s-bag® on antud ECARFi kvaliteedimärk. Kvaliteedimärk tõestab, et tolmukott tagab kõrge filtreerimistaseme. ECARFi kvaliteedimärk loodi selleks, et aidata allergikutel valida endale sobilikke tooteid ja teenuseid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
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1

06/08/2025

Magyarország

Magyarország

Minőségi termék

A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.

See arvustus tehti tootele s-bag FC8022/04 Porzsák

See arvustus tehti tootele s-bag FC8022/04 Porzsák

11/06/2019

România

România

Excelenți!

Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

09/05/2019

România

România

Recomand acest produs

Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

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