Imab endasse ja neutraliseerib ebameeldivad lõhnad

Erinevalt tavalistest tolmuimejakottidest on s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav) tolmukotis kasutatud vastupidavat sünteetilist materjali, mis on kaetud lõhnu imava vahakihiga, mis ebameeldivad lõhnad kinni püüab ega lase neil tolmuimejast väljuda. See tolmukott sobib ideaalselt inimestele, kellel on lemmikloomad.