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  • s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)
  • s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)
  • s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)
  • s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)
  • s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)
  • s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)

Tootmine lõpetatud

Tolmukott s-bagTolmukotid

FC8023/04

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)
s-bag® on universaalne tolmukott kõigile Philipsi ja Electroluxi (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejatele. Asenduskottide ostmisel otsige lihtsalt s-bag® logoga tolmukotte. Muude kui originaaltolmukottide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada.
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Lõhnu imav, sobib täiuslikult neile, kel on lemmikloomad

s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav)

  • Tolmukotid, 4 tk

  • Üks standard sobib kõigile

  • Lõhnu imav

  • Sobib täiuslikult lemmikloomaomanikule

Universaalne standard hõlbustab valikut

Universaalne standard hõlbustab valikut

Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.

Imab endasse ja neutraliseerib ebameeldivad lõhnad

Imab endasse ja neutraliseerib ebameeldivad lõhnad

Erinevalt tavalistest tolmukottidest on s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav) tolmukotis kasutatud vastupidavat sünteetilist materjali, mis on kaetud lõhnu imava vahakihiga, mis ebameeldivad lõhnad kinni püüab ega lase neil tolmuimejast väljuda. See tolmukott sobib ideaalselt inimestele, kellel on lemmikloomad.

Filtreerib 99% peenest tolmust

Filtreerib 99% peenest tolmust

Selle tolmukoti sünteetiline materjal filtreerib 99% tolmust ja osakestest. See filtreerib õhku tõhusamalt kui tavaline paberist tolmukott ja aitab teil vabaneda õhus esinevatest osakestest, nagu näiteks allergeenidest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Якість рівня Philips

В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.

Positiivsed omadused

Тільки переваги

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

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