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Tootmine lõpetatud
Tolmukotid, 4 tk
Üks standard sobib kõigile
Lõhnu imav
Sobib täiuslikult lemmikloomaomanikule
Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.
Erinevalt tavalistest tolmukottidest on s-bag® Anti-Odour (lõhna eemaldav) tolmukotis kasutatud vastupidavat sünteetilist materjali, mis on kaetud lõhnu imava vahakihiga, mis ebameeldivad lõhnad kinni püüab ega lase neil tolmuimejast väljuda. See tolmukott sobib ideaalselt inimestele, kellel on lemmikloomad.
Selle tolmukoti sünteetiline materjal filtreerib 99% tolmust ja osakestest. See filtreerib õhku tõhusamalt kui tavaline paberist tolmukott ja aitab teil vabaneda õhus esinevatest osakestest, nagu näiteks allergeenidest.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
coach85
14/11/2021
Україна
Якість рівня Philips
В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.
Positiivsed omadused
Тільки переваги
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа