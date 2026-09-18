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SmartPro Active Robottolmuimeja

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SmartPro ActiveRobottolmuimeja

FC8068/01

SmartPro Active Robottolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Asenduskomplekt sobib SmartPro Active robottolmuimejatele. Komplektis on kaks filtrit, üks harjapaar ja kolm kuivpesulappi, mis tuleks robottolmuimeja kasutusea pikendamiseks asendada.

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  • 18 September 2026

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