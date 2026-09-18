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SmartPro Active Robottolmuimeja
Tootmine lõpetatud
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FC8068/01
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Asenduskomplekt sobib SmartPro Active robottolmuimejatele. Komplektis on kaks filtrit, üks harjapaar ja kolm kuivpesulappi, mis tuleks robottolmuimeja kasutusea pikendamiseks asendada.
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