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Tootmine lõpetatud
900 W
99,9% tolmu eemaldamine*
Kompaktne ja kerge
Vahetuskomplekt
Ülitõhus 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse ja seeläbi ka põhjaliku puhtuse.
Suure jõudlusega otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise*.
Kompaktne ja kerge disain tagab tolmuimeja lihtsa hoiustamise ja transportimise.
4.7
5-st
100
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Anzhela
13/03/2024
Україна
Гарно виконує свою роботу
Не шумний, хороша тяга, працює не голосно, рекомендую
Positiivsed omadused
Ціна - якість
Negatiivsed omadused
Не має
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Експерт
21/01/2022
Україна
Потужність та компактність
Вже біля двох років користуюся подібною моделлю цієї серії, до цього користувався пилосмоками фірм Panasonic, Bosch GL, Sumsung - цей в порівнянні з ними - це ЩОСЬ!!! Спеціально брав з мішком, це набагато зручніше ніж bagless як для мене і набагато чистіше. Дуже вдала модель, До цього у родички був Філіпс більш дорогої версії без мішка, також дуже потужний, який на її погляд не мав конкурентів поки не побачила цього, тепер придбала такий.
Positiivsed omadused
Кращий вибір в категорії ціна-якість, компактність
Negatiivsed omadused
Недолікив не виявлено
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Mariia_b
09/11/2021
Україна
Дуже хороший пилосос!
Цей пилосос потужний, тихо працює, компактний, зручний у використанні. Задоволена покупкою на всі 100%!
Positiivsed omadused
Потужний і зручний
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2).