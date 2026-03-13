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2000 seeria Tolmukotiga tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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2000 seeriaTolmukotiga tolmuimeja

FC8245/09

2000 seeria Tolmukotiga tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)

  • PDF fail, 208.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8245/09 - English (US)

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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