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2000 seeria Tolmukotiga tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
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FC8245/09
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Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8245/09 - English (US)
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Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
Ma tunnen Philipsi tolmuimeja kasutamisel elektrilööke
Minu Philipsi tolmuimejal on väike imemisvõimsus
Philipsiga ühenduse võtmine
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