Lamineeritud kartongist karp koos tarvikualusega

Pakendi vastupidavuse suurendamiseks on see valmistatud lamineeritud kartongist. Seespool on pakendil lahtrid vooliku tolmuimejast eraldi hoidmiseks ning kartongist alus otsakute, torude ja tarvikute tolmuimeja kohal hoidmiseks