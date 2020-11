Kestev ja hügieeniline plastist karp

Eraldi selle tolmuimeja jaoks disainitud hoiustamiskarbil on lahter vooliku hoidmiseks ning alus otsaku, toru ja tarvikute hoidmiseks tolmuimeja kohal. Ka teisi puhastusvahendeid, lappe, piserdusvedelikke jne saab karbis hoida. Karbil on lame kate, et sellele saaks ka teisi asju panna.