Töökindla imemisvõimsusega

See 3-liitrise tolmukambriga 1800 W tolmuimeja on komplekteeritud paneeli külge kinnitatud piluotsaku ja väikese otsakuga. Puhastab ka nurkadest ja pragudest. Tolmuimejal on ka mikrofilter, teleskooptorud ja kummist rattad. Vaadake kõiki eeliseid