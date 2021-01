Töökindla imemisvõimsusega

See 3-liitrise tolmukambriga 1800 W tolmuimeja on komplekteeritud piluotsaku ja väikese otsakuga, et puhastada ka nurki ja pragusid. Tolmuimejal on ka HEPA-filter, teleskooptoru ja kummirattad. Vaadake kõiki eeliseid