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Tootmine lõpetatud
1500 W
PowerCyclone 4
TriActive'i otsak
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
EPA10 filter ja AirSeal püüavad tolmuvaba keskkonna ja puhta tervisliku õhu tagamiseks kinni ka kõige peenema tolmu enne, kui õhk tolmuimejast välja puhutakse.
4.8
5-st
13
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
kp41039
05/02/2020
Hrvatska
Top proizvod
Svima preporučujem ovaj proizvod. Top 5 zvijedica.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
Tevik
04/02/2018
Česká republika
příjemné překvapení
vysoký výkon sání, pěkný vzhled, lehká údržba,velmi spokojena
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač
GGGGGG
03/01/2018
България
Полижителен
Tози продукт е удобен и полезен. Доволна съм от консултацията, която получих, за да направя своя избор.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба