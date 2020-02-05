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Tootmine lõpetatud

PowerPro CompactTolmukotita tolmuimeja

FC8476/92

4.8
| (13) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Täielik jõudlus
Uus Philips PowerPro Compact tolmuimeja tagab kompromissitu jõudluse tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja tolmukambri täiustatud disainile.
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Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive'i otsak

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

EPA10 filtrisüsteem koos AirSealiga, et tagada tervislik õhk

EPA10 filtrisüsteem koos AirSealiga, et tagada tervislik õhk

EPA10 filter ja AirSeal püüavad tolmuvaba keskkonna ja puhta tervisliku õhu tagamiseks kinni ka kõige peenema tolmu enne, kui õhk tolmuimejast välja puhutakse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

13

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

4
2
1

05/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Top proizvod

Svima preporučujem ovaj proizvod. Top 5 zvijedica.

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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

04/02/2018

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

vysoký výkon sání, pěkný vzhled, lehká údržba,velmi spokojena

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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač

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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač

03/01/2018

България

България

Полижителен

Tози продукт е удобен и полезен. Доволна съм от консултацията, която получих, за да направя своя избор.

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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба

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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.