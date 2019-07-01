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Tootmine lõpetatud
Allergiavastane filter
4 l
Turbohari
Meie eksklusiivne TriActive+ otsak avab sügavpuhastamiseks vaibakiud. Eesmised ja külgmised õhukanalid imevad puru sisse ning puhastavad põhjalikult mööbli alt ja seina äärest.
Meie parketiotsaku pehmed harjased puhastavad põhjalikult ja kaitsevad kõvakattega põrandaid kriimustuste eest.
Tootes on hääletuks tolmuimemiseks kasutatud madala mürataseme tehnoloogiat. Selle tolmuimeja müratase on 70 dB.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Pusok
01/07/2019
Lietuva
Super geras!
[Employee of philipsglobal] Puikus dulkiu siurblys. Man jis labai patinka, kadangi atitiko mano lukescius. Galiu tik rekomenduoti :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8682/09 Dulkių siurblys su maišeliu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8682/09 Dulkių siurblys su maišeliu
UżytkownikAnia1
11/06/2018
Polska
Odkurzacz spełnia moje oczekiwania
Odkurzacz jest dokładnie tym produktem jaki zamawiałam. Także jestem zadowolna z zakupu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8682/09 Odkurzacz workowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Cat & Dog FC8682/09 Odkurzacz workowy