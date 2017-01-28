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  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
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  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus

Tootmine lõpetatud

PowerPro CompactTolmukotita tolmuimeja

FC9321/09

4.6
| (15) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Täielik jõudlus
Uus Philipsi PowerPro Compact tagab tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja spetsiaalsele kõvakattega põrandate otsakule täieliku puhastusjõudluse kõigil kõvakattega põrandatel. Tolmukamber on lihtsalt tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.
Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • PowerCyclone 4 tehnoloogia

  • Kõvakattega põrandate otsak

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

Otsak kõigi kõvakattega põrandate optimaalseks puhastamiseks

Otsak kõigi kõvakattega põrandate optimaalseks puhastamiseks

Kõvakattega põrandate otsak tagab optimaalse puhastamise kõigil kõvakattega põrandatel, eriti parketil ja plaatidel. 1) Spetsiaalsed pehmed harjased kaitsevad põrandaid kriimustuste eest. 2) Pehmete harjaste muster tagab optimaalse tolmukogumise kõigilt kõvakattega põrandatelt. 3) Otsak on kerge ja ratastega, mis tagab hea manööverdusvõime kõigil põrandatel.

Täiustatud tolmukamber, et tühjendamine oleks lihtne

Täiustatud tolmukamber, et tühjendamine oleks lihtne

Tolmukambri kuju on loodud nii, et tolmu tühjendamisel ei tekiks tolmupilve. Tänu ainulaadsele kujule ja sujuvale pinnale koguneb tolm kambri ühele küljele ja liugleb ühtlaselt prügikasti.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

15

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2

28/01/2017

Polska

Polska

Świetny!

Nieduży, lekki odkurzacz nadający się zarówno do paneli, płytek i dywanów. Świetnie radzi sobie z usuwaniem sierści z mebli i dywanu. Pracuje cicho, zużywa mało prądu. Czyści się go łatwo i szybko, nie wymaga wymiany worków.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

01/09/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetny

Odkurzacz 1 klasa, nie myślałem że odkurzanie może sprawić przyjemność, czyste pokoje bez znaków życia :) Naprawdę świetne urządzenie. Pozdrawiam i polecam serdecznie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

12/05/2016

Polska

Polska

Tego szukałem

Wydajny, kompaktowy i przyjazny w obsłudze odkurzacz.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.