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Tootmine lõpetatud
PowerCyclone 4 tehnoloogia
Kõvakattega põrandate otsak
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
Kõvakattega põrandate otsak tagab optimaalse puhastamise kõigil kõvakattega põrandatel, eriti parketil ja plaatidel. 1) Spetsiaalsed pehmed harjased kaitsevad põrandaid kriimustuste eest. 2) Pehmete harjaste muster tagab optimaalse tolmukogumise kõigilt kõvakattega põrandatelt. 3) Otsak on kerge ja ratastega, mis tagab hea manööverdusvõime kõigil põrandatel.
Tolmukambri kuju on loodud nii, et tolmu tühjendamisel ei tekiks tolmupilve. Tänu ainulaadsele kujule ja sujuvale pinnale koguneb tolm kambri ühele küljele ja liugleb ühtlaselt prügikasti.
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5-st
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Bożenkaa
28/01/2017
Polska
Świetny!
Nieduży, lekki odkurzacz nadający się zarówno do paneli, płytek i dywanów. Świetnie radzi sobie z usuwaniem sierści z mebli i dywanu. Pracuje cicho, zużywa mało prądu. Czyści się go łatwo i szybko, nie wymaga wymiany worków.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
Marcel
01/09/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Świetny
Odkurzacz 1 klasa, nie myślałem że odkurzanie może sprawić przyjemność, czyste pokoje bez znaków życia :) Naprawdę świetne urządzenie. Pozdrawiam i polecam serdecznie.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
GrzegorzT
12/05/2016
Polska
Tego szukałem
Wydajny, kompaktowy i przyjazny w obsłudze odkurzacz.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy