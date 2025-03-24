TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil

Tootmine lõpetatud

PowerPro UltimateTolmukotita tolmuimeja

FC9929/09

4.9
| (197) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
Uus Philips PowerPro Ultimate tolmukotita tolmuimeja tagab tipptasemel puhtuse. PowerCyclone 8 eraldab erakordselt hästi tolmu ja õhu. TriActiveMaxi otsak tagab suurepärase jõudluse kõigil põrandatel.
Kuva kõik eelised

Tolmu äraviskamine segadust tekitamata

Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil

  • 99,9% tolmu eemaldamine

  • 750 W

  • Allergy H13 filter

PowerCyclone 8 tehnoloogia eraldab õhust tolmu

Eksklusiivne PowerCyclone 8 tehnoloogia kiirendab tolmu eraldamiseks õhu liikumist õhuringluse kambris. Jõuline keerise funktsioon võimendab suurepärase puhastustulemise saavutamiseks õhuringlust ja jõudlust.

Mitmeotstarbeline otsak

Mitmeotstarbeline otsak

TriActiveMaxi puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat ja toimib põranda põhjalikuks puhastamiseks kolmel viisil. 1) Spetsiaalse disainiga alusplaat tõmbab vaiba õrnalt laiali, et pääseda sügavamal pesitseva tolmuni. 2) Suure esiava võimaldab üles korjata suuremaid osakesi. 3) Külgmised harjad tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest.

CarpetClean funktsioon on mõeldud pehmete põrandate tõhusaks puhastamiseks.

CarpetClean funktsioon on mõeldud pehmete põrandate tõhusaks puhastamiseks.

Funktsioon CarpetClean sobib ideaalselt sügavpuhastuseks. Otsak sobib kõige keerukamateks vaibapuhastusteks ning selle puhastusjõudlus on pehme kattega põrandate puhul parim.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

197

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

24/03/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Сучасний потужний пилосос

Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .

Positiivsed omadused

потужність всмоктування, багато насадок.

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

18/02/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Вибір має чудові функції

Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

12/10/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Супер-пилосос за свої гроші

Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.

Positiivsed omadused

Функціональність, розміри

Negatiivsed omadused

щіточка для м'яких меблів

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tolmuimemise tulemused vaipkattel, võrrelduna 10 enimmüüdava 2400 W tolmuimejaga Euroopas, katsetas 2014. aasta veebruaris/aprillis väline katseinstituut EN 60312-1/2013 nõuete kohaselt.

  2. Sõna Allergy H13 on kaubanduslik nimetus ja seda ei tohi kohalikku keelde tõlkida.

  3. Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.

  4. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).