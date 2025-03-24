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Tootmine lõpetatud
99,9% tolmu eemaldamine
750 W
Allergy H13 filter
Eksklusiivne PowerCyclone 8 tehnoloogia kiirendab tolmu eraldamiseks õhu liikumist õhuringluse kambris. Jõuline keerise funktsioon võimendab suurepärase puhastustulemise saavutamiseks õhuringlust ja jõudlust.
TriActiveMaxi puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat ja toimib põranda põhjalikuks puhastamiseks kolmel viisil. 1) Spetsiaalse disainiga alusplaat tõmbab vaiba õrnalt laiali, et pääseda sügavamal pesitseva tolmuni. 2) Suure esiava võimaldab üles korjata suuremaid osakesi. 3) Külgmised harjad tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest.
Funktsioon CarpetClean sobib ideaalselt sügavpuhastuseks. Otsak sobib kõige keerukamateks vaibapuhastusteks ning selle puhastusjõudlus on pehme kattega põrandate puhul parim.
Auhinnad
4.9
5-st
197
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
24/03/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Сучасний потужний пилосос
Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .
Positiivsed omadused
потужність всмоктування, багато насадок.
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Ніконор
18/02/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Вибір має чудові функції
Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
natal19
12/10/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Супер-пилосос за свої гроші
Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.
Positiivsed omadused
Функціональність, розміри
Negatiivsed omadused
щіточка для м'яких меблів
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Tolmuimemise tulemused vaipkattel, võrrelduna 10 enimmüüdava 2400 W tolmuimejaga Euroopas, katsetas 2014. aasta veebruaris/aprillis väline katseinstituut EN 60312-1/2013 nõuete kohaselt.
Sõna Allergy H13 on kaubanduslik nimetus ja seda ei tohi kohalikku keelde tõlkida.
Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).