Tänu OptimalTempi tehnoloogiale on põletusjälgede tekkimine välistatud. Auruti on ohutu kõigil kangastel. See on suurepärane lahendus õrnadele kangastele, näiteks siidile ja kašmiirile.