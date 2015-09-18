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  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
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  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate
  • Keetke just nii palju vett, kui vajate

Tootmine lõpetatud

Veekeetja

HD4622/20

4.8
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Keetke just nii palju vett, kui vajate
Ainulaadse ühe tassi märgisega Philipsi elektrilist miniveekeetjat HD4622/20 kasutades saate keeta just nii palju vett, kui te vajate. Tänu sellele saate lihtsalt säästa kuni 50% energiat ning oma keskkonnamõju vähendada.
Kuva kõik eelised

See veekeetja säästab kuni 66% energiat.

Keetke just nii palju vett, kui vajate

  • 1,25 l 2400 W

  • ühe tassi märgisega

  • Harjatud metall

  • Hingedega kaas

Ühe tassi märgise abil keedate vaid nii palju vett, kui vajate

Ühe tassi märgise abil keedate vaid nii palju vett, kui vajate

Nüüd saavad tarbijad keeta täpselt nii palju vett kui vaja ja säästa sellega kuni 66% energiat ning vett, andes oma panuse keskkonna kaitsmisse.

Suure täitmisavaga hingedega kaas lihtsustab kannu täitmist ja puhastamist

Suure täitmisavaga hingedega kaas lihtsustab kannu täitmist ja puhastamist

Suure täitmisavaga ja hingedega kaas võimaldab lihtsat täitmist ja puhastamist ning aitab vältida ka kuuma auruga kokkupuutumist.

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Toitelülitisse ehitatud elegantne punane märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

18/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

wytrzymały jak mało który

To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik

03/09/2013

Polska

Polska

Fajny czajnik

Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik

03/09/2013

Polska

Polska

Fajny czajnik

Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.