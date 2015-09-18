Szanowna Pani, Przykro nam słyszeć, że doświadczyła Pani problemów z naszym produktem i nie jest Pani w pełni zadowolona z jego działania. Chcielibyśmy dodać, że bardzo dziękujemy za czas poświęcony na napisanie tej opinii, gdyż nasi eksperci z działu rozwoju technicznego nieustannie pracują nad ulepszaniem naszych produktów i cenne wskazówki udzielone przez naszych Klientów pomagają nam w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań. W przypadku pytań technicznych, zachęcamy do kontaktu z naszym Wsparciem Technicznym, gdzie nasi eksperci z miłą chęcią doradzą Pani w kwestii użytkowania produktu. Link do Działu Wsparcia Klienta: http://www.support.philips.com/support/service/service_page.jsp;jsessionid=6A83A599DEE482213C80441779A63FE8.app106-drp2?userLanguage=pl&userCountry=pl&_requestid=200029 Z poważaniem, Zespół Philips