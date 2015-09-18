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Tootmine lõpetatud
1,25 l 2400 W
ühe tassi märgisega
Harjatud metall
Hingedega kaas
Nüüd saavad tarbijad keeta täpselt nii palju vett kui vaja ja säästa sellega kuni 66% energiat ning vett, andes oma panuse keskkonna kaitsmisse.
Suure täitmisavaga ja hingedega kaas võimaldab lihtsat täitmist ja puhastamist ning aitab vältida ka kuuma auruga kokkupuutumist.
Toitelülitisse ehitatud elegantne punane märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.
4.8
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
OKSM
18/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
wytrzymały jak mało który
To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów
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See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik
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See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik
Annn
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
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See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik
Użytkownik763893450
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4622/20 Czajnik