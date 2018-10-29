Ühe nupuvajutusega maitsev cappuccino või latte macchiato

Philipsi uue ühe nupuvajutusega espressomasinaga saate valmistada ka muud peale espresso, nt cappuccino't ja latte macchiato't, ja seda vaid ühe nupuvajutusega. Automaatne kohviveski jahvatab teile iga kord värsked kohvioad. Seejärel vahustatakse piim, mis lisatakse automaatselt teie kohvile, nii et te ei pea ise enam kunagi kannu kuuma tila äärde panema. Lisaks haakub eriline piimanõu kergesti masina külge, mahub ideaalselt külmkappi ja seda saab nõudepesumasinas pesta. Vaid üks nupuvajutus ja juba mõne hetke pärast saate oma lemmikkohvi nautida.