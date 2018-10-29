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  • Nii lihtne, nii hõrk
  • Nii lihtne, nii hõrk
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  • Nii lihtne, nii hõrk

Tootmine lõpetatud

Üliautomaatne espressomasin

HD5730/10

Nii lihtne, nii hõrk
Philipsi esmaklassilise ühe nupuvajutusega espressomasinaga saate maitsva cappuccino lihtsalt nupule vajutades: piim vahustatakse ja lisatakse kohvile automaatselt. Läikiv roostevabast terasest disain tähendab, et masin näeb iga nurga alt suurepärane välja.
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Ühe nupuvajutusega täiuslik cappuccino või macchiato

Nii lihtne, nii hõrk

Ühe nupuvajutusega maitsev cappuccino või latte macchiato

Ühe nupuvajutusega maitsev cappuccino või latte macchiato

Philipsi uue ühe nupuvajutusega espressomasinaga saate valmistada ka muud peale espresso, nt cappuccino't ja latte macchiato't, ja seda vaid ühe nupuvajutusega. Automaatne kohviveski jahvatab teile iga kord värsked kohvioad. Seejärel vahustatakse piim, mis lisatakse automaatselt teie kohvile, nii et te ei pea ise enam kunagi kannu kuuma tila äärde panema. Lisaks haakub eriline piimanõu kergesti masina külge, mahub ideaalselt külmkappi ja seda saab nõudepesumasinas pesta. Vaid üks nupuvajutus ja juba mõne hetke pärast saate oma lemmikkohvi nautida.

Automaatne piima vahustamine erilises piimanõus

Automaatne piima vahustamine erilises piimanõus

Kiire: piima ja espressot valmistatakse samal ajal

Tehnilised andmed

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