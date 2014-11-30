HD8847/09
Suurepärane espresso ja filtrikohvi maitse
Soovite hommikukohvi või hoopis kanget espressot? Ainulaadne CoffeeSwitch võimaldab hoovaliigutusega valida espresso ja filtrikohvi vahel, mis mõlemad valmistatakse värsketest ubadest.Vaadake kõiki eeliseid
Meie kohvieskid on valmistatud 100% puhtast keraamikast, mis on erakordselt tugev ja vastupidav, et saaksite nautida värsket aromaatset kohvi vähemalt 20 000 tassi jagu*.
Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!
Meie espressomasinate reguleeritav tila sobib igale tassile ja hoiab seega ära kohvi pritsimise ja mahajahtumise tassi valamisel. Tänu sellele serveeritakse teie espressot alati õigel temperatuuril ning masin püsib puhas.
Viimaks ometi filtrikohvi maitse täisautomaatsest espressomasinast! Nautige oma hommikukohvi või kanget espressot lihtsa kangitõmbega. Ainulaadne CoffeeSwitch võimaldab valida täiusliku kohvitüübi iga hetke või tuju jaoks ja seda valmistatakse värsketest kohviubadest.
See täisautomaatne masin pakub mitmeid nauditavaid valikuid, mille abil kohandada jooki vastavalt oma maitsele. Saate igat jooki hõlpsasti isikupärastada ja salvestada mällu valmistamise pikkuse, tugevuse ja temperatuuri valikud. Avastage ja eksperimenteerige julgesti ning mõelge välja meelepärane jook!
Nautige rohkem ruumi ja täitke masinat harvem tänu mahukatele kohvioa-, vee- ja jäätmemahutitele ülikompaktses korpuses. See nutikas täisautomaatne masin pakub maksimaalset mugavust ja tipptasemel jõudlust tänu suure mahutavusega veepaagile ning kohvioa- ja jäätmemahutile.
Nautige ülikreemjat täiusliku temperatuuriga cappuccinot lihtsaimal võimalikul viisil. Lihtsalt valage piim nõusse, sisestage see masinasse ja valige soovitud jook. Olgu tegu cappuccino või piimavahuga, serveeritakse teie jook sekundite jooksul ning pritsmevabalt ja ideaalsel temperatuuril.
Intuitiivne ekraan kuvab kogu vajalikku teavet ning muudab masinaga suhtlemise ja funktsioonide kasutamise lihtsaks. Ikoonid suunavad teid läbi kohandamisvalikute ja oluliste hooldustoimingute.
Igale kohvitassile saate lisada siidise piimakihi, mis ahvatleb maitsemeeli. Piimanõus vahustatakse piim kaks korda ning seejärel valatakse täpselt õigel temperatuuril olev kreemjas piimakiht täpselt õigel temperatuuril teie kohvitassi. Piimanõud on võimalik mugavalt külmkapis hoida ning see on uskumatult hügieeniline.
Vahel on tore nautida rikkalikku ja hõrgutavat kohvi ilma kofeiinita. Tänu Powder Optioni funktsioonile saate valmistada kofeiinivaba kohvi alati, kui seda soovite.
Kohvivalmistusliides on täisautomaatse kohvimasina süda ja seda tuleb regulaarselt puhastada. Eemaldatava kohvivalmistusliidese põhjalikuks puhastamiseks lihtsalt loputage seda kraani all.
See espressomasin puhastab masina käivitamisel või sisselülitamisel kohvi ringlussüsteemi automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitse igas kohvitassis. Katlakivi korrapärane eemaldamine pikendab masina kasutusiga. Masin annab teile teada, millal on vaja katlakivi eemaldada, esitades ekraanil suunised, mida ja millal teha.
