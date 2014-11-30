  • 30-päevane tagastusõigus

    4000 Series Täisautomaatne espressomasin

    HD8847/09

    Suurepärane espresso ja filtrikohvi maitse

    Soovite hommikukohvi või hoopis kanget espressot? Ainulaadne CoffeeSwitch võimaldab hoovaliigutusega valida espresso ja filtrikohvi vahel, mis mõlemad valmistatakse värsketest ubadest.

    4000 Series Täisautomaatne espressomasin

    Suurepärane espresso ja filtrikohvi maitse

    Alati värsketest ubadest

    • 6 jooki
    • Sisseehitatud piimanõu
    • Must
    20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele kohviveskitele

    Meie kohvieskid on valmistatud 100% puhtast keraamikast, mis on erakordselt tugev ja vastupidav, et saaksite nautida värsket aromaatset kohvi vähemalt 20 000 tassi jagu*.

    Valmistage hõlpsasti 6 jooki, sh cappuccino’t

    Nautige igal erilisel sündmusel mõnda lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, saate täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!

    Saate kohvitila mis tahes tassi jaoks seadistada

    Meie espressomasinate reguleeritav tila sobib igale tassile ja hoiab seega ära kohvi pritsimise ja mahajahtumise tassi valamisel. Tänu sellele serveeritakse teie espressot alati õigel temperatuuril ning masin püsib puhas.

    Värsketest ubadest tehtud filtrikohvi maitse CoffeSwitchiga

    Viimaks ometi filtrikohvi maitse täisautomaatsest espressomasinast! Nautige oma hommikukohvi või kanget espressot lihtsa kangitõmbega. Ainulaadne CoffeeSwitch võimaldab valida täiusliku kohvitüübi iga hetke või tuju jaoks ja seda valmistatakse värsketest kohviubadest.

    Reguleerige kogust, 5 aroomitugevuse ja 5 kohviveski seadistust

    See täisautomaatne masin pakub mitmeid nauditavaid valikuid, mille abil kohandada jooki vastavalt oma maitsele. Saate igat jooki hõlpsasti isikupärastada ja salvestada mällu valmistamise pikkuse, tugevuse ja temperatuuri valikud. Avastage ja eksperimenteerige julgesti ning mõelge välja meelepärane jook!

    Mõeldud suuremate koguste valmistamiseks, kuid ei võta palju ruumi

    Nautige rohkem ruumi ja täitke masinat harvem tänu mahukatele kohvioa-, vee- ja jäätmemahutitele ülikompaktses korpuses. See nutikas täisautomaatne masin pakub maksimaalset mugavust ja tipptasemel jõudlust tänu suure mahutavusega veepaagile ning kohvioa- ja jäätmemahutile.

    Ühe puudutusega cappuccino tänu sisseehitatud piimanõule

    Nautige ülikreemjat täiusliku temperatuuriga cappuccinot lihtsaimal võimalikul viisil. Lihtsalt valage piim nõusse, sisestage see masinasse ja valige soovitud jook. Olgu tegu cappuccino või piimavahuga, serveeritakse teie jook sekundite jooksul ning pritsmevabalt ja ideaalsel temperatuuril.

    Intuitiivne ekraan muudab masina juhtimise lihtsaks

    Intuitiivne ekraan kuvab kogu vajalikku teavet ning muudab masinaga suhtlemise ja funktsioonide kasutamise lihtsaks. Ikoonid suunavad teid läbi kohandamisvalikute ja oluliste hooldustoimingute.

    Pehme piimavaht kannus oleva vahustajaga

    Igale kohvitassile saate lisada siidise piimakihi, mis ahvatleb maitsemeeli. Piimanõus vahustatakse piim kaks korda ning seejärel valatakse täpselt õigel temperatuuril olev kreemjas piimakiht täpselt õigel temperatuuril teie kohvitassi. Piimanõud on võimalik mugavalt külmkapis hoida ning see on uskumatult hügieeniline.

    Kofeiinivabana sama nauditav tänu Powder Optioni funktsioonile

    Vahel on tore nautida rikkalikku ja hõrgutavat kohvi ilma kofeiinita. Tänu Powder Optioni funktsioonile saate valmistada kofeiinivaba kohvi alati, kui seda soovite.

    Täielikult eemaldatava kohvivalmistusliidese tõttu on puhastamine lihtne

    Kohvivalmistusliides on täisautomaatse kohvimasina süda ja seda tuleb regulaarselt puhastada. Eemaldatava kohvivalmistusliidese põhjalikuks puhastamiseks lihtsalt loputage seda kraani all.

    Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine suurepärase kohvi nautimiseks

    See espressomasin puhastab masina käivitamisel või sisselülitamisel kohvi ringlussüsteemi automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitse igas kohvitassis. Katlakivi korrapärane eemaldamine pikendab masina kasutusiga. Masin annab teile teada, millal on vaja katlakivi eemaldada, esitades ekraanil suunised, mida ja millal teha.

    Tehnilisi andmeid

    • Kohandamine

      Aroomi kanguse seaded
      5
      Kohviveski seadistused
      5
      Kohvi ja piima valmistamise pikkus
      Seadistatav
      Pre Brew Aroma juhtimine
      Ei
      Kasutajaprofiilid
      1
      Temperatuuriseadistused
      3

    • Mitmekesine valik

      Joogid
      • Espresso
      • Espresso lungo
      • Kuum vesi
      • Piimavaht
      • Cappuccino
      • Kohv
      Kohvipulbri valik
      Jah
      Topelttass
      Jah
      Piim, topelttass
      Ei
      Kohvi lüliti
      Jah

    • Muud funktsioonid

      Eemaldatav kohvivalmistusliides
      Jah
      Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine
      Jah
      Pealüliti SISSE/VÄLJA lüliti
      Jah
      Lühikese kuumenemisajaga boiler
      Jah

    • Tehnilised andmed

      Toote mõõtmed
      215 x 330 x 429  cm
      Pinge
      230  V
      Juhtme pikkus
      100  cm
      Sagedus
      50  Hz
      Piimanõu mahutavus
      0,5  l
      Jäätmenõu maht
      15  servings
      Veenõu maht
      1,8  l
      Kohvioasalve maht
      250  g
      Toote kaal
      7.2  kg
      Jäätmeanum
      Juurdepääs eest
      Veepaak
      Juurdepääs ülevalt
      Tassi maksimaalne kõrgus
      152  mm
      Filtri sobivus
      Brita Intenza
      Värv ja viimistlus
      Mustad

    • Üldised andmed

      Piimasüsteem
      Sisseehitatud piimanõu
      Kasutajaliides
      Põhikuva

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
    Leidke varuosasid või lisatarvikuid

    Minge osade ja tarvikute juurde

