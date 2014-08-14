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Tootmine lõpetatud
HQ7340
Täppisraseerimise süsteem
Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.
Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.
Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.
4.5
5-st
4
Auhinnad
gacki46
14/08/2014
Polska
super
nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Waldix
22/05/2012
Polska
Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy
Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
zetes
15/05/2012
Polska
Doskonały produkt
Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.