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  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane

Tootmine lõpetatud

7000 SeriesPardel

HQ7340

4.5
| (4) Auhinnad
Mugavalt nahalähedane
Philipsi pardlil on ainulaadne süsteem Precision Cutting, millel on üliõhukesed raseerimispead piludega pikkade karvade jaoks ja aukudega lühimate karvade jaoks. Pardel on ka täielikult pestav.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Raseerib ka kõige lühemad karvad

Mugavalt nahalähedane

  • Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.

Reflex Action süsteem

Reflex Action süsteem

Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.

Mugavad lõikepead

Mugavad lõikepead

Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Arvustused

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4.5

5-st

4

Auhinnad

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

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See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

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See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

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See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 